الجمهور لا ينسى .. صافرات الاستهجان تلاحق تشالهان أوغلو في السعودية!

التركي كان من نجوم لقاء لاتسيو في "الأول بارك"

كشفت تقارير عن الأسباب وراء صافرات الاستهجان من قبل الجماهير السعودية بحق نجم إنتر هاكان تشالهان أوغلو في السوبر الإيطالي.

وسجل التركي هدف فريقه الثاني في الانتصار بثلاثية نظيفة مساء الجمعة على حساب لاتسيو بنصف نهائي البطولة على ملعب "الأول بارك" بالرياض.

ورغم الحضور الجمهوري الكبير لمشجعي النيراتزوري، ولكن بحسب "ريبوبليكا" تعرض تشالهان أوغلو لصافرات استهجان طوال اللقاء، وازدادت حدتها أثناء تنفيذه ركلة الجزاء ليسجل هدفه.

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وأوضح التقرير أن السبب في تلك الصافرات هو أحداث السوبر التركي الذي تعرض للإلغاء وكان مقرر أن يقام في الرياض الشهر الماضي بسبب أزمة سياسية امتنع على أساسها فنربخشه وجلطة سراي من خوض اللقاء.

واشتعلت حالة من الغضب بين الطرفين السعودي والتركي على الصعيد الجماهيري عقب إلغاء اللقاء الذي كان ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.