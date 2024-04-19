"صاحب مجزرة الحوية!".. العين يتلقى تحذيرًا جماهيريًا من حكم "إياب" الهلال

صافرة كويتية تقود مباراة الهلال والعين في آسيا..

أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واقعة أليمة لعشاق جماهير الاتحاد، تعود إلى بضعة أشهر، بعد الكشف عن طاقم التحكيم لمباراة الهلال ضد العين الإماراتي في معركة الإياب الآسيوي.

الهلال يستضيف العين على ملعب المملكة أرينا، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في مواجهة بعنوان "الثأر"، إثر الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة (2-4)، على ملعب هزاع بن زايد، ليحتاج الزعيم للفوز بفارق 3 أهداف، من أجل العبور إلى النهائي القاري.

وأسند الاتحاد الآسيوي، مباراة الهلال والعين، إلى حكم الساحة الكويتي أحمد العلي، فيما يتآلف الطاقم من خمسة حكام كويتيين، على رأسهم العلي، وعراقي، ومراقب الآداء القطري جاسم الهايل، فيما يراقب اللبناني بشير شفيق، المباراة التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستعاد عدد من الجماهير، ذاكرة مباراة الهلال والاتحاد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث كان العلي حكم الفيديو في اللقاء، الذي أداره حكم الساحة القطري عبد الرحمن جاسم.

وشهد اللقاء لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، تم تسليط الضوء عليها؛ حيث قام لاعب وسط الهلال سيرجي سافيتش بدفع زكريا هوساوي بقوة، ولم يبلغ العلي حكم الساحة لمراجعة اللقطة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (3-1)، فيما تلقى العين العديد من التحذيرات حول حكم المواجهة الآسيوية، بعد ما تم وصفه بـ"مجزرة الحوية".