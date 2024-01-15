صاحب فضحية لشبونة ورجل الريمونتادا .. برشلونة يريد رحيل تشافي وضم أحدهما!

إدارة برشلونة تبدأ البحث عن بديل تشافي...

يعيش برشلونة، هذا الموسم فترة صعبة ويعاني بشكل واضح من تراجع الأداء والنتائج، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، والتي كان آخرها خسارة السوبر الإسباني امام ريال مدريد.

وخسر الفريق الكتالوني لقب السوبر الإسباني، أمام ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة السعودية الرياضية.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن إدارة برشلونة، بدأت تدرس بعض الأسماء التي قد تتعاقد معها، في حال رحيل تشافي إن استمر تراجع الفريق الملحوظ.

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ومن جانبها أشارت صحيفة "إل ناسيونال" فإن هناك ثلاثة أسماء على طاولة إدارة برشلونة، تمهيدًا لدراستها لإمكانية التعاقد معها في أي وقت، في حال رحيل المدرب الإسباني للبلوجرانا.

وأكدت الصحيفة، أن الاسم الأول الذي تفكر فيه إدارة برشلونة هو يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الحالي، ولكن سيكون من الصعب التعاقد معه خاصة أن عقده ينتهي مع الريدز في 2026.

الاسم الآخر الذي تفكر فيه إدارة برشلونة، هو ميجيل سانشيز المدير الفني الحالي لنادي جيرونا، ولكن عقده ينتهي مثل كلوب في 2026، وسيكون من الصعب أن تفرط فيه إدارة فريقه بالوقت الحالي، في ظل منافسة جيرونا على صدارة ترتيب الدوري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، هو الأكثر حظًا في الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة، للتعاقد معها.