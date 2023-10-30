صاحب تصدي كأس العالم .. صافرات ولحظات عاطفية بين إيميليانو مارتينيز بطل جائزة ياشين ووالده!

النجم الأرجنتيني يحصد الجائزة الأبرز للحراس.

نال النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لاعب فريق أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم.

جاء هذا في حفل جائزة الكرة الذهبية المقام على مسرح دو شاتليه في باريس، حيث تفوق البطل الشعبي في الأرجنتين على عدة نجوم.

وكان في مقدمة هؤلاء المغربي ياسين بونو الذي قاد منتخب بلاده نحو بطولة تاريخية في قطر في الشتاء الماضي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن.

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وقام والد إيميليانو بتقديم الجائزة له على المسرح فيما يبدو وأنها مفاجأة بالنسبة للحارس الأرجنتيني الذي لم يبد عليه أنه يعلم بوجود والده.



كما شهد تقديم الجائزة له بعض الصافرات في المسرح من قبل بعض الفرنسيين الحاضرين عندما تم عرض تصديه لكرة كولو مواني في نهائي كأس العالم، وفورًا طالب مقدم الحفل ديدييه دروجبا باحترام الجميع.