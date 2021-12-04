صاحب الـ 7 الذهبية يخسر الكرات .. ماذا قدم ميسي في مواجهة لانس؟!

وقع فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري الفرنسي، عندما حل ضيفًا على نظيره لانس في الجولة الـ 17 من عمر البطولة.

وشارك ليونيل ميسي أساسيًا في المواجهة التي أقيمت على ملعب لانس، ولعب الـ 90 دقيقة كاملة حتى نهاية المباراة وسدد ست كرات منهم كرتين خارج المرمى وكرة في العارضة وثلاث كرات أبعدها الدفاع.

لمس ميسي الكرة 79 مرة، وأخرج 56 تمريرة صحيحة من أصل 65 محاولة خلال المواجهة، بنسبة دقة وصلت إلى 86%.

كان من ضمن تمريرات ميسي كرتين خطيرتين لم يترجمهما زملائه لأهداف، بالإضافة إلى كرة عرضية صحيحة من أصل محاولتين، وحاول إرسال كرة طولية لكن الخصوم قطعوها.

وعلى غير العادة لم يحاول ميسي أن يرواغ سوى في مناسبة وحيدة طوال الـ 90 دقيقة، ونجح فيها.

على مستوى الثنائيات فاز ميسي بكرتين على الأرض بنسبة نجاح 100% بينما لم يفز بأي كرة هوائية، والتحم في كرة وحيدة وخسرها.

خسر ميسي الكرة 15 مرة طوال أحداث المباراة وهو رقم كبير وغير معتاد للنجم الكتالوني، كما لم يساهم بأي أرقام دفاعية طوال 90 دقيقة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة.







