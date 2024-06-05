من صاحب الصورة؟ .. لفتة إنسانية من كيليان مبابي بعد هدفه مع فرنسا

احتفالية استثنائية من نجم ريال مدريد

أثار كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، جدلًا واسعًا باحتفالية مميز بعد تسجيله هدف خلال فوز منتخب فرنسا وديًا على لوكسمبرج (3-0)، ضمن الاستعدادات النهائية لخوض يورو 2024.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، الإثنين الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

وأحرز مبابي الهدف الثالث للديوك في المباراة بالدقيقة 86، ثم رفع قميصه للكشف عن صورة شخص أشار إليه، وبدت عليه علامات الحزن.

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وانتشرت اللقطة بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن صاحب الصورة، لتؤكد تقارير صحفية أنه صديقه "أليكس" الذي توفي مؤخرًا.

ويقود كيليان مبابي منتخب فرنسا، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى يوليو المقبل، حيث يحلم الديوك بحصد اللقب الغائب منذ 24 عامًا.

وكان منتخب فرنسا، قد حقق اللقب في نسخة هولندا وبلجيكا 2000، على حساب إيطاليا، بالفوز 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي، ومن بعدها وصل إلى النهائي في نسخة 2016، لكنه خسر اللقب أمام البرتغال (0-1).