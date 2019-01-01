كأس أمم أفريقيا

"صائد النسور" رياض محرز أفضل لاعب في مباراة نيجيريا

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رياض محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر ونيجيريا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حصل الجزائري، رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتغلبت الجزائر على النسور الخضراء، بهدفين لهدف، في الوقت القاتل في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وتمكن رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لمحاربي الصحراء، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، من ركلة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة يلعب المنتخب الجزائري، امام السنغال، يوم الجمعة القادم، في لقاء تكرر من قبل في دور المجموعات، للمجموعة الثالثة.

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بينما تلعب نيجيريا، أمام تونس مساء الأربعاء القادم، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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