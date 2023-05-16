شيم الكبار .. موقف رائع من ياسر الشهراني تجاه جمهور الاتحاد "الغاضب" في الكلاسيكو

الشهراني صاحب لقطة مضيئة وسط كلاسيكو غابت عنه الروح الرياضية

رغم بعض اللقطات التي غابت عنها الروح الرياضية في كلاسيكو الهلال والاتحاد، ليلة أمس الثلاثاء، إلا أن ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الزعيم، أبى إلا أن يثبت أن شيم الكبار حضرت كذلك.

الزعيم خطف نقطة التعادل أمام العميد في الوقت القاتل، إذ انتهى الكلاسيكو بنتيجة 2-2 بعدما كان النمور متقدمين بثنائية نظيفة في أول نصف ساعة من المباراة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 4+90 عن طريق البرازيلي ميشايل ديلجادو، وهنا ثار غضب جمهور العميد، خاصة وأن اللاعب قام بالاحتفال أمامهم واستفزازهم.

لكن عقب نهاية المباراة، توجه الشهراني بالاعتذار لجمهور الفريق الضيف، خاصةً وأن هذا التعادل أعطى أملًا للنصر لمنافسة الاتحاد على اللقب.

العميد يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 63 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، بينما يحل الهلال رابعًا بـ50 نقطة.