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شيكولاتة ماركة "غانا" .. كوريا الجنوبية ممتنة للأفارقة للأبد!

علي رفعت
7:14 م غرينتش+3 3‏/12‏/2022
20221202 Korea
دين إفريقي في رقبة كوريا الجنوبية!

يبدو أن صعود كوريا الجنوبية إلى ثمن نهائي كأس العالم المقام حاليًا في قطر لن يمر دون احتفالات صاخبة في الدولة الآسيوية رغم وصولهم لنصف النهائي من قبل.

فبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فقد أقيمت الاحتفالات في الشوارع والميادين العامة ونزلت الجماهير بأعداد غفيرة إلى للاحتفال بالصعود.

وفي وسط الاحتفالات بدأ مصطلح "شيكولاتة غانا" في أن يصبح متداول بكثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".

أحد الجماهير قال: "لن أتناول أي شيكولاتة في حياتي سوى شيكولاتة غانا حتى أموت"، وآخر كتب: "ما الذي سأفعله الآن؟ سأذهب للمحل حتى أشتري شيكولاتة من النوع الغاني".

جدير بالذكر أن خسارة غانا بهدفين نظيفين فقط وفشل أوروجواي في زيادة الغلة تسبب في صعود كوريا الجنوبية التي كانت لتخرج لو فازت غانا نفسها بالمباراة.

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