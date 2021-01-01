شيفتشينكو: مبابي بإمكانه الاحتفاظ بالكرة الذهبية لسنوات

مبابي هو مستقبل كرة القدم

قال أسطورة كرة القدم الأوكرانية ونجم ميلان وتشيلسي السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب أوكرانيا أندري شيفتشينكو إن كيليان مبابي يستطيع الاحتفاظ بالكرة الذهبية لعدة سنوات.

ودعم المدير الفني لأوكرانيا مهاجم باريس سان جيرمان ليصبح أفضل لاعب في أوروبا بعد رؤيته عن قرب في تصفيات كأس العالم، في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده وأبطال العالم.

وتمتع مبابي بارتفاع سريع إلى أعلى مستوى له منذ أن حقق نجاحًا كبيرًا في موناكو في عام 2016، وحقق نجاحًا على مستوى باريس سان جيرمان وعلى المستوى الدولي.

وفي ذلك الإطار، يعتقد شيفتشينكو الذي رأى نجم باريس سان جيرمان يواجه منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي، أن النجم الفرنسي قادر على الفوز بأكبر جائزة فردية في كرة القدم إذا واصل مسيرته بنفس الشكل الحالي.

وقال شيفتشينكو في مؤتمر صحفي عن إمكانيات مبابي بعد ثلاثة أيام من تعادل أوكرانيا بهدف لهدف مع فرنسا: "نعلم كم هو رائع ولاعب كرة قدم استثنائي بالفعل وأحد أبرز المواهب في العالم خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "لديه مستقبل استثنائي وسيتجاوز كل ما حققه حتى الآن إذا سار على نفس النهج، إنه صبي يجب أن يفوز بالعديد من الكرات الذهبية في المستقبل وأن يحتفظ بالجائزة لسنوات، لأنه يستحق ذلك.".

كان أداء مبابي غير الفعال ضد أوكرانيا أمرًا شاذًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في تشكيلة ديدييه ديشان منذ ظهوره لأول مرة مع منتخب الديوك في عام 2017.

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وسجل مهاجم باريس سان جيرمان 16 هدفاً في 40 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي حتى الآن، بما في ذلك أربعة أهداف في مسيرته نحو اللقب الأغلى في مونديال روسيا 2018.