شيرنجهام: كين سيجعل مانشستر يونايتد بطل البريمييرليج ودوري الأبطال!

هاري كين القطعة المفقودة في تشكيل مانشستر يونايتد!

يرى تيدي شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد السابق أن الشياطين الحمر بحاجة للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام من أجل الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال شيرنجهام في حديثه لمحطة "talkSPORT" الإذاعية البريطانية: "يحتاج توتنهام إلى الاحتفاظ بهاري كين للمضي قدمًا، إذا أراد مانشستر يونايتد المضي قدمًا فعليهم شراء هاري كين".

وواصل: "سيكون الحل الأمثل ولدي شعور مضحك أن توقيعهم مع فاوت فيخورست حتى نهاية الموسم هو مجرد وضع مهاجم لسد خانة في القائمة".

وأكمل: "ولكن إذا كنت تسير في هذه الخطوة الإضافية فعليهم شراء أفضل اللاعبين وقد فعل مانشستر يونايتد ذلك دائمًا، ولا يزال هاري أفضل مهاجم بالإضافة لإرلينج هالاند".

وأردف: "لن يحصلوا على هالاند لذا عليهم الحصول على هاري، سيقود خط الهجوم وسيكون محترفًا ومركزًا، وسيجر اللاعبين معه وسيجعل الفريق أفضل بدون شك".

وأتم: "لقد قلت ذلك عن لاعبين آخرين مثل ديكلان رايس وأثار غضب جماهير وست هام يحتاج وست هام إلى الحفاظ على ديكلان رايس، لكن الفرق الأخرى التي تتطلع إلى جعل أنديتها أكبر وأقوى وتحتاج بشكل أفضل للتعاقد مع لاعبين مثله، لذلك على مانشستر يونايتد الحصول عليهم من أجل تقوية الفريق".