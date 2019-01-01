شاكيري لا يستبعد العودة لبايرن ميونخ

اللاعب السويسري شيردان شاكيري نجم ليفربول يؤكد على حبه لبايرن ميونخ فريقه السابق واستعداده للعودة لصفوف البافاري مستقبلًا إذا ما طلبه الفريق من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب السويسري شيردان شاكيري نجم فريق ليفربول الإنجليزي الحالي عن حبه الكبير لفريقه السابق بايرن ميونخ الذي مثله قبل الانتقال لإيطاليا ومنها لإنجلترا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "Sport1" وأكد خلالها أنه يجب دومًا التواجد في مدينة ميونخ وأنه يحمل الكثير من الذكريات الطبية من أيام لعبه للبافاري.

وقال شاكيري: "العودة لملعبي السابق وزملائي في بايرن ميونخ ستكون رائعة، أحب ملعب أليانز إرينا، وسيكون التواجد مع زملائي السابقين جيد للغاية".

فيديو| حكم يطرد لاعبًا ويعيده من أجل أن يطرده بالدوري البولندي

وأضاف: "كان لدي العديد من اللحظات الجيدة في بايرن ميونخ، لقد كانت أفضل فترات مسيرتي الكروية، لقد كانا عامين ونصف جميلين".

وأكمل: "حصلنا على الكثير من الألقاب ومررنا بالكثير من المشاعر وتعلمت أشياء على أكثر من مستوى ليس الكروي فقط وفزت بالعديد من الأصدقاء، وكل مرة أتواجد في مدينة ميونخ أشعر كأنني في منزلي".

مشاكل حراسة مرمى بايرن ميونيخ تتواصل حتى بالتدريبات

واختتم تصريحاته: "لو أرادني بايرن ميونخ من جديد بالتأكيد سأضع الأمر في اعتباري، لطالما حملت الفريق في قلبي، لكنني حاليًا في فريق مثالي بالنسبة لي وتحت قيادة عظيمة".