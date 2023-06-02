شيء من الخيال .. هدية ثمينة من الاتحاد لـ "الداعم الصامت"

الاتحاد تُوج بطلًا لدوري روشن والأفراح مستمرة

أقام الشيخ أحمد بقشان حفلًا كبيرًا مساء أمس بمناسبة تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، حضره جميع المسؤولين في النادي وعلى رأسهم الرئيس أنمار الحائلي بجانب المدرب نونو سانتو وجميع اللاعبين.

وشهد الحفل أجواءً من السعادة والمتعة بين الجميع، وقام عدد من اللاعبين بجمع توقيعات زملائهم والعديد من الأشخاص على قمصان تذكارية تحفظ تلك الذكرى الجميلة.

الملفت في الحفل كان الهدية التي قدمها الرئيس أنمار الحائلي إلى الشيخ بقشان وهي قميص الاتحاد مصنوع من الذهب، وقد خطفت إعجاب الجميع وأثارت إبهارهم لجمالها الأخاذ.

الشيخ بقشان قدم كذلك هدية لجميع لاعبي وأعضاء الفريق هي 250 ألف ريال لكل منهم، وقد دفع ظهوره المفاجئ للعلن العديد من جماهير العميد للتساؤل عن علاقته بالاتحاد والإدارة الحالية.

بعض حسابات الاتحاد الجماهيرية على تويتر والمؤثرين من جمهوره أكدوا أن بقشان أحد أكبر الداعمين للاتحاد على مدار 30 عامًا، مشيرين إلى أنه على علاقة ممتازة مع الإدارة الحالية ويُقدم لها الدعم منذ قدومها وقد ساعد الفريق كثيرًا على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقد وصفه أحد العاشقين بالداعم الصامت نظرًا لتقديمه الدعم دون ضجة أو بحث عن الشهرة.