شوه النصراويون سمعته بفيديو مفبرك .. جمهور الاتحاد يدافع عن عبد الرزاق حمد الله بطريقته

فيديو مفبرك استغله المنافسون للمطالبة بإيقاف عبد الرزاق حمد الله

دافع جمهور الاتحاد عن مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد حملة تشويه السمعة، التي طالته على مدار الـ24 ساعة الماضية من قبل جماهير عدد من الأندية، وتحديدًا النصر.

جمهور النصر لا يفوت أي فرصة للنيل من الساطي إلا ويفعل، منذ أن رحل عن الفريق في يناير 2022، على إثر أزمته مع أحد إداريي الفريق.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو مفبرك للمهاجم المغربي، يدعي من خلاله الجماهير أن اللاعب قام بفعل غير أخلاقي تجاه مدافع العدالة، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق بمعاقبته، لكن الفيديو الحقيقي لم يظهر به أي تصرف مشين.

لكن جمهور الاتحاد دافع عن حمد الله، اليوم الخميس، خلال مواجهة الاتفاق، المقامة حاليًا، إذ هتف باسمه قبل المباراة لعدة دقائق، رغم غيابه عن اللقاء.

ويأتي غياب عبد الرزاق عن اللقاء في ظل معاناته من نزلة برد منذ عدة أيام، لذلك فضل طبيب الفريق منحه قسطًا من الراحة.

يذكر أن العميد يحل حاليًا ضيفًا على الاتفاق، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، ويحتل النمور المركز الثالث في جدول الترتيب قبل هذه المباراة برصيد 37 نقطة، فيما يأتي صاحب الأرض في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.