شوبير يعلن موعد ومكان إقامة سوبر الأهلي والزمالك

تعرف على موعد وتفاصيل مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن كافة تفاصيل إقامة مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير المقبل.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها كافة تفاصيل مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

وجاء نص تغريدته كالآتي: "السوبر المصري يوم ٢٠ فبراير علي ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت القاهرة".

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وتابع: "اللقاء عبر قنوات أون وتايم سبورت، وأبوظبي الرياضية واحتمال الرياضية السعودية، اللقاء قد يكون بداية لاستخدام تقنية الـvar في المسابقات المحلية المصرية".

جاء ذلك بعد دراسة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، العديد من العروض التي وصلت للاتحاد مؤخرًا.

آخر مباراة سوبر مصري جمعت بين الأهلي والزمالك، انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي أقيم في ملعب برج العرب.