شوبير: محمد صلاح وافق على اللعب في أولمبياد طوكيو 2020

المنتخب المصري الأولمبي تأهل بالفعل للأولمبياد

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع عبر فضائية أون سبورت أن محمد صلاح نجم ليفربول وافق على اللعب مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الأولمبي المصري الذي يتولى تدريبه شوقي غريب قد ضمن تأهله للأولمبياد الصيفية القادمة بعد تخطيه جنوب أفريقيا 3-0 وتأهله للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في مصر حاليًا، وسيلعب النهائي أمام منتخب كوت ديفوار الأولمبي.

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ويحق لأي منتخب أولمبي مشارك في الأولمبياد إضافة 3 لاعبين فوق السن المسموح به وهو 23 عامًا لقائمته المشاركة في البطولة، وقد استعان منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد لندن 2012 بالثلاثي محمد أبو تريكة وأحمد فتحي وعماد متعب.

وقال شوبير يوم أمس "على مسئوليتي الشخصية، محمد صلاح حين وصل معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر وأخبرهم بعدم قدرته على اللعب للإصابة، أبلغ المسؤولين عن موافقته اللعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 حال نجح المنتخب في التأهل، وهو ما حدث".