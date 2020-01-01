شوبير: الأهلي أتم اتفاقه مع آليو بادجي

الأهلي ينهي اتفاقه مع أليو بادجي لضمه في يناير.

أكد أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق والإعلامي المشهور على توصل إدارة النادي لاتفاق مع أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي.

الأهلي يسعى لحسم صفقة المهاجم لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مروان محسن ووليد أزارو لم يقدما اااداء المطلوب خلال الفترة الماضية لذلك أصر فايلر على ضم محترف جديد.

وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نهائيا.. آليو بادجي في النادي الأهلي"، مشيرا إلى نجاح الصفقة.

أضاف حارس مرمى الأهلي التاريخي: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أتم منذ قليل كل إجراءات التعاقد مع المهاجم الجديد السنغالي آليو بادجي للانضمام لصفوف الأهلي".

وتابع شوبير: "جيرالدو يرفض الانضمام للصفاقسي وأزارو يتمسك بالبقاء في صفوف الأهلي، وحيرة في النادي الأحمر من منهم سيخرج من القائمة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة حيث لم يفقد اي نقطة حتى الآن.