شهران دون هدف من لعب مفتوح.. المدير الرياضي لبايرن ميونخ يعقب على صيام هاري كين!

المهاجم الإنجليزي لا يمر بأفضل فتراته

لا يرى ماكس إيبيرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ أي قلق فيما يتعلق بمستوى الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق البافاري، رغم أرقامه المحبطة في الآونة الأخيرة.

وفشل كين في تسجيل أي هدف من لعب مفتوح من نحو شهرين، واكتفى بالتسجيل من ركلات الجزاء دون أن يقدم أفضل مردود تهديفي له.

وقال إيبيرل في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل": "كين هو أقل ما يقلقني، قد تقلق حين يكون لديك لاعب شاب يمر بهذا الموقف، لكن هاري كين مر بالعديد من مواقف الصعود والهبوط في مسيرته".

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وعاد ليؤكد: "إذا كان هناك لاعب يستطيع التعامل مع هذه الأمور، فهو هاري كين، بالطبع نحن بحاجة إلى أهدافه، وهو يعرف ذلك، وربما يكون هو الأكثر انتقادًا لنفسه، ولكنني لا أعتقد أنه لا يعاني من أي مشاكل على مستوى الذهنية".

وعلى الرغم من مستواه المترنح مؤخرًا، فإن حصيلة أهداف كين منذ انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من توتنهام إلى بايرن في أغسطس 2023 لا تزال مثيرة للإعجاب.

سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 44 هدفًا في 45 مباراة في موسمه الأول - وسجل 22 هدفًا آخر في 24 مباراة حتى الآن هذا الموسم.