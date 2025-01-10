شهادة عبر الفيديو.. فينيسيوس يورط جماهير برشلونة أمام المحكمة!

فينيسيوس أمام المحكمة ضد جماهير برشلونة...

قرر القضاء الاسباني، الاستعانة بشهادة فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في قضية الهتافات العنصرية، من بعض من لاعبي برشلونة، في مباراة الفريقين الموسم الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فينيسيوس، سيدلي بشهادته في القضية، يوم 23 يناير الحالي، عبر الفيديو، حيث أنه لن يتمكن من الذهاب إلى المحكمة بسبب ارتباطاته.

وتعود أحداث الواقعة إلى مباراة ريال مدريد، وبرشلونة في أكتوبر 2023، عندما هتف بعض من الجماهير ضد النجم البرازيلي بهتافات عنصرية مثل "قرد لعين"، عند استبدال فينيسيوس في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

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وحينها أصدرت رابطة الدوري الإسباني، بيانًا نددت فيه بما حدث وبعد التحقيقات تعرفت على من أصدروا تلك الهتافات، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص أحدهم قاصر، بينما يبلغ الشخصين الآخرين 19 و20 عامًا، ويتم التحقيق معهم.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، يستعد مع ريال مدريد لخوض نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية.