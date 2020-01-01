شنايدر: احتفالي مع كلوني وميجان فوكس حتى الفجر لم يمنعني من التألق!

الهولندي يواصل كشف المستور

كشف النجم الهولندي السابق فيسلي شنايدر عن واقعة مثيرة من فترته مع إنتر، وذلك بمشاركة نجوم هوليوود جورج كلوني وميجان فوكس.

الكتاب الذي يحكي قصة حياة النجم السابق لإنتر وريال مدريد يحكي قصة حياته، وساهم في كتابته الصحفية كيس جانسما، شغل العناوين الأولى مؤخراً بسبب الأمور الغريبة والفضائح التي كشفها.

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وقال شنايدر مع "تيليجراف" نقلاً عن كتابه: "في أحد المرات احتفلت أنا وزوجتي مع جورج كلوني وميجان فوكس ومجموعة من نجوم بوليوود حتى الصباح في ميلانو".

وأضاف: "احتفلنا حتى السادسة صباحاً في الحفل الخاص بأرماني، وفي اليوم التالي شاركت بلقاء لدوري الأبطال وسجلت هدفاً وصنعت آخراً".

وختم: "كانت مباراة أمام فيردر بريمين في دوري الأبطال، يومها عندما رأيت أن الأمور مرت بخير أصبحت لا أخشى من تكرار الأمر".

ويقصد شنايدر المباراة التي جمعت إنتر ببريمين وانتهت برباعية نظيفية في سبتمبر 2010 لحساب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح اللاعب السابق في كتابه عن إدمانه للخمور، وخصوصاً الفودكا خلال فترته في مدريد مع النادي الملكي.