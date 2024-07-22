فيديو | شماتة كبيرة في ممدوح عيد .. جمهور بيراميدز يكيد الإدارة ويدعم الأهلي!

موقف محرج لإدارة بيراميدز..

مفاجأة كبرى أعدها الجمهور لنادي بيراميدز خلال مواجهة الأهلي بعد أيام من الشد والجذب بين الجانبين على أسعار تذاكر حضور اللقاء.

المباراة مقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

لكن قبلها بأيام، أشعل ممدوح عيد؛ المدير التنفيذي لبيراميدز، غضب الأهلاويين بعدما رفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ به، فحدد 200 جنيه مصري للدرجة الثالثة، و2000 جنيه مصري للدرجة الأولى، و5000 للمقصورة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الأسعار دفعت إدارة الأهلي لإعلان التكفل بسداد قيمة التذاكر لجماهيره، وهو ما أسفر عن امتلاء المدرجات عن آخرها.

لكن المفاجأة كانت في مدرجات بيراميدز، إذ تفاجأ المسؤولون بخروج أهازيج أهلاوية وهتافات من تلك المدرجات ومن مجموعة ترتدي قميص بيراميدز.

ويبدو أن جماهير القلعة الحمراء لجأت لخداع مسؤولي بيراميدز للحصول على تذاكر للحضور، بعد نفاد التذاكر المجانية من الأهلي.

هذا الموقف تسبب في حملة "شماتة" من قبل الجماهير في ممدوح عيد، موضحين أنه تسبب في ورطة لناديه قد تطيح به من منصبه.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على الشياطين الحمر، لكن الأول خاض ثلاث مباريات أكثر من الأخير.