"شماتة" في كريستيانو رونالدو .. صحيفة إسبانية تفاجئ الاتحاد بعد تتويجه بدوري روشن

الاتحاد أطاح برونالدو والنصر من كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، وخطف منه لقب دوري روشن في مايو الجاري!

نعم! النصر هو من تعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لكن الاتحاد استفاد كذلك من وراء هذه الصفقة التاريخية.

العميد توج بالأمس بطلًا لدوري روشن السعودي بعد الفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة، فيما تعثر منافسه النصر بقيادة الدون بالتعادل أمام الاتفاق بنتيجة 1-1، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من دوري روشن، ليحسم الفريق الجداوي اللقب لصالحه.

وبهذه المناسبة، وجهت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية التهنئة للنمور، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لنادي الاتحاد بلقب الدوري".

هذه التهنئة وبحكم أنها تخرج لأول مرة من هذه الصحيفة لنادٍ سعودي، فقد اعتبر الكثيرون أن الهدف منها هو إغاظة رونالدو، بحكم أنها صحيفة برشلونية، الغريم التقليدي لريال مدريد الإسباني، الذي قضى به صاروخ ماديرا أفضل فتراته في الملاعب.

جدير بالذكر أن تتويج العميد باللقب جاء بعدما اتسع الفارق بينه وبين النصر لخمس نقاط، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.