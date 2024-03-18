شكوى رسمية ضد حكم مواجهة أوساسونا .. ريال مدريد يتحرك بسبب فينيسيوس!

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة أوساسونا...

تقدم نادي ريال مدريد، بشكوى رسمية ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرينجي ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت مباراة ريال مدريد وأوساسونا، هتافات عنصرية من جماهير أصحاب الأرض ضد فينيسيوس جونيور، لاعب الميرينجي، مما تسبب في غضب اللاعبين وذهابهم للتحدث مع الحكم.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الحكم لم يذكر في تقريره الرسمي عقب نهاية المباراة، أي شيء يتعلق بسلوك الجماهير، رغم أن كاميرات "موفيستار" رصدت هتافات الجماهير أثناء المباراة.

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وتقدم ريال مدريد، بشكوى رسمية ضد الحكم، أمام الاتحاد الإسباني بسبب اهماله في صياغة تقرير المباراة، كما سيتقدم بشكوى أيضًا أمام مكتب المدعي العام ضد جرائم العنصرية والكراهية.

وجاء بيان ريال مدريد على النحو التالي: "لقد تجاهل الحكم عمدًا، الهتافات المسيئة تجاه لاعبنا فينيسيوس، بالرغم من تحذيرات لاعبينا للحكم في نفس الوقت التي كانت تحدث فيه تلك الهتافات".