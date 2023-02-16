شكوى جديدة تعصف ببرشلونة والسبب نادٍ مدريدي وألونسو

أزمة جديدة تضرب برشلونة بسبب انتقالات اللاعبين

تلاحق الأزمات نادي برشلونة من كل مكان؛ آخر الأزمات تأتي من نادي يونيون أدرافي المدريدي القابع بالدرجة الرابعة.

العلاقة بين الناديين قديمة فيونيون تدرب فيه ماركوس ألونسو لاعب برشلونة الحالي وهو صغير، ما يدفع الفريق المدريدي لشكوى برشلونة بسبب "آلية التضامن" وهي النسبة التي تحصل عليها الأندية من انتقالات اللاعبين الذين تدربوا فيها صغارًا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن أدرافي قدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بحقه من صفقة انتقال ألونسو لبرشلونة والتي يراها النادي الصغير تمت بطريقة مشبوهة وكانت من المحتمل أن تكون تبادلية بين برشلونة وتشيلسي.

وانتقل ألونسو لبرشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد غلق باب الانتقالات وذلك عقب فسخه لتعاقده مع تشيلسي الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين، وبعد ساعات من انتقال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من برشلونة إلى تشيلسي مقابل 12 مليون يورو بحسب ما أعلن النادي الإسباني وقتها.

الجدير بالذكر أن برشلونة ارتبط اسمه لأشهر بماركوس ألونسو لكن النادي الكتالوني كان يواجه مشكلة تسجيل اللاعبين والرواتب مع السقف المسموح له به في ظل أزمته المالية الطاحنة.

لا يتهاون النادي المدريدي في حقه بل عين لهذه القضية واحد من أكبر مكاتب المحاماة يتقدمها خورخي فيلا المستشار القانوني السابق للاتحاد الإسباني وفيفا. ويواجه برشلونة تهمة إدخال بيانات غير صحيحة على نظام TMS الخاص بالانتقالات الدولية، وإن ثبُتت إدانته فسيواجه بجانب العقوبات المالية قرارًا من غرفة حل المنازعات بفيفا.