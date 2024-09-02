شكوى رسمية .. بيان صارم من بورتو إلى السعودية بعد إخلال الاتحاد باتفاقه مع جالينو

الاستياء سيد الموقف بعد فشل الصفقة..

أصدر نادي بورتو البرتغالي بيانًا رسميًا، للتعليق على تراجع نادي الاتحاد السعودي عن إتمام صفقة الجناح الأيسر البرازيلي جالينو.

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العميد كان على وشك التعاقد مع البرازيلي، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة واتجه لضم الهولندي ستيفن بيرجوين قادمًا من أياكس مقابل 25 مليون يورو، بينما كانت ستتكلف صفقة الأول 50 مليون يورو، بحسب صحيفة "أبولا".

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وأعرب النادي البرتغالي في بيانه عن استيائه من طريقة تعامل مسؤولي النادي الجداوي خلال مرحلة التفاوض، معلنًا تقديمه شكوى ضد مسؤوليه.

وجاء نص البيان: "بخصوص فشل انتقال جالينو للاتحاد، يفيد نادي بورتو بأنه سيرسل بلاغًا إلى رئيس النادي المذكور وإلى رئيس رابطة الدوري السعودي، معربًا عن استيائه الشديد من الطريقة التي جرت بها المفاوضات، فقد تم إبطالها بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين الناديين واللاعب".

وأضاف: "يسر نادي بورتو وجود جالينو ضمن طاقمه الفني ويعزز ثقته في قدرات اللاعب ودوافعه لمواصلة الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق".

يذكر أن الصحفي بيدرو دي كونا كان قد أكد أن بورتو يمتلك بعض المستندات التي تمكنه من تقديم شكوى رسميًا ضد النادي السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص مرحلة التفاوض في تلك الصفقة.