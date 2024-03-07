"يُريد إفساد نزاهة المنافسة" .. تطور جديد في شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد من الاتحاد الإسباني

تعرف على آخر تطورات شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد

كشف نادي إشبيلية، عن تطور جديد من جانب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن الشكوى المقدمة منه ضد ريال مدريد وقناته الرسمية، قبل المباراة التي جمعت بين الثنائي خلال شهر فبراير الماضي.

وكان نادي إشبيلية قد تقدم بشكوى ضد ريال مدريد وقناته الرسمية للاتحاد الإسباني، بسبب نشر مقطع فيديو يُسلط الضوء على الحكمين إيسيدرو دياز وبابلو جونزاليس فويرتيس.

وأشار نادي إشبيلية عبر بيان رسمي نشره على موقعه، إلى أن الاتحاد الإسباني أبلغه عبر اللجنة التأديبية والمحكمين، بأنهم فتحوا تحقيقًا مع ريال مدريد، بعد شكواه.

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وأكد نادي إشبيلية على أنه اتخذ قرار شكوى ريال مدريد، لأن ممارساته تفسد نزاهة المنافسة وهيئتها الإدارية، بالإضافة إلى أن تلك الممارسة الخاطئة تؤثر على حكام المباريات فرديًا.

وأضاف النادي الأندلسي في بيانه، أن مقاطع الفيديو التي تبثها قناة ريال مدريد، تحاول خلق صورة عن الافتقار إلى الاحترافية والتحيز ضد ريال مدريد، وهذا له تداعيات كبيرة على المباريات التي تقام في سانتياجو برنابيو، حيث يتواجد عشرات الآلاف من المشجعين المقتنعين بأن هناك تحيز ضد ناديهم، مما يُزيد التوتر ويخلق مستوى غير عادل للضغط على الحكام.