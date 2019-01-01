شكوى أحمد العكايشي تُهدد نادي الاتحاد السعودي

وصولًا إلى خصم 6 نقاط من رصيده في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة جديدة لنادي الاتحاد السعودي خلال الفترة الحالية بسبب لاعب الفريق السابق أحمد العكايشي.

اللاعب التونسي مهاجم العميد السابق يُطالب إدارة النادي بدفع 8 ملايين ريال، كمستحقات متأخرة للتونسي أحمد العكايشي، نجم الفريق الأول السابق.

وفي حالة تجاهل نادي الاتحاد فإنه سيكون معرضًا لعقوبات تبدأ من منع قيد اللاعبين الجدد، وصولًا إلى خصم 6 نقاط من رصيده في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بنسخته الجديدة.

التونسي صاحب الـ 30 عامًا، لعب بقميص العميد الاتحادي، في الفترة من 2016 إلى 2018، قادمًا إليه من صفوف النجم الساحلي التونسي.

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وفسخ العكايشي تعاقده مع اتحاد جدة بعد عدم قيده في قائمة الموسم الماضي، وخروجه من حسابات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للعميد حينها.

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وكان العكايشي المهاجم الأساسي لاتحاد جدة خلال المواسم الأخيرة، قبل أن يخرج من حسابات المدرب في الموسم الحالي لصالح رومارينيو.