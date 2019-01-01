شكوك كبيرة حول مشاركة كانتي في كأس السوبر الأوروبية

ضربة موجعة لتشيلسي قبل صدام ليفربول في كأس السوبر الأوروبية

بعث المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد أنباء مزعجة لجماهير النادي، بشأن فرص لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي في المشاركة أمام ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبية المقرر لها غدًا الأربعاء على ملعب "فودافون آرينا" في عاصمة تركيا الثانية اسطنبول.

وألمح المدرب الإنجليزي إلى صعوبة مشاركة بطل العالم في موقعة أحمر الميرسيسايد، وذلك بداعي إصابة جديدة ألمت به أثناء مشاركته كبديل أمام مانشستر يونايتد في اللقاء الافتتاحي للبريميرليج، الذي خسره حامل لقب اليوربا ليج برباعية نكراء.

وعانى لاعب ليستر سيتي السابق من إصابة على مستوى أوتار الركبة في نهاية الموسم الماضي، على إثرها غاب عن مباريات البلوز الودية التحضيرية للموسم الجديد، قبل أن يتعافى منها ويشارك كبديل أمام الشياطين الحمر.

مع ذلك، أشار لامبارد في حديثه الروتيني مع اللاعبين قبل مباراة السوبر، إلى خروج كانتي من حساباته، بقوله "لقد تعرض لإصابة أخرى في المباراة، لذلك نعمل على تقييم حالته في الوقت الراهن".

وأضاف "أحاول اختبار أفضل العناصر القادرة على مساعدتنا على تحقيق الفوز، وبغض النظر عن العمر، فإن ماسون مونت يستحق فرصته عن جدارة، وبوجه عام أنا أثق كثيرًا في اللاعبين الشباب"، لافتًا إلى احتمال تغيير أسلوب لعب تشيلسي أمام الريدز، لتفادي ارتكاب الأخطاء التي أدت لسقوط الفريق برباعية أمام اليونايتد".

نتابعها، نمارسها، نحبها .. كرة القدم حياة! ❤️⚽️ pic.twitter.com/N9a28iC5BR — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وختم "أكرر. كانتي يعاني من إصابة بسيطة، وسأتخذ قرارًا معه، ويليان ورديجر؟ موجودان معنا، بالنسبة لويليان، فمن الواضح أنه ليس بعيدًا، وسيعمل على استعادة لياقته البدنية هذا الأسبوع، والأمر ينطبق كذلك على روديجر".