شكوك حول مستقبل القائد مع باريس سان جيرمان

الدولي البرازيلي يُحضر نفسه لمغادرة النادي الباريسي

ترددت أنباء في بعض الصحف الفرنسية عن تقلص فرص قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا في البقاء مع النادي لفترة أطول، وذلك لعدم استعداد إدارة النادي لفتح ملف تجديد عقده.

وبحسب ما ذكرته شبكة " maxifoot" فإن الدولي البرازيلي البالغ من العمر 35 عامًا، لم يقنع إدارة النادي الباريسي بأحقيته في تجديد عقده الذي سينتهي مع حلول فصل الصيف القادم.

ولفت نفس المصدر إلى أن مدافع ميلان السابق الذي شارك في 10 مباريات بقميص "إلبي إس جي" منذ بداية الموسم الجاري، لم يتلق عرضًا من النادي لتمديد عقده.

وقال مصدر مقرب من غرفة صناعة القرار داخل "حديقة الأمراء" لنفس الشبكة "ملف تجديد عقد تياجو سيلفا ليس ضمن جدول أعمال ليوناردو".

وفي الختام أشار التقرير إلى أن تياجو سيلفا بدأ يُحضر نفسه هو الآخر لمغادرة عاصمة الضوء مع انتهاء عقده في منتصف العام الجديد، ليس فقط لتقدمه في السن، بل لشعوره بأن الإدارة لا ترغب في تمديد عقده.