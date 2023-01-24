الشكوك تلاحق صفقة رونالدو .. تجديد النصر لعقد الصليهم يثير الجدل حول كريستيانو

منافسو النصر لا يزالون يلاحقون ملف التعاقد مع رونالدو ومصدره

Shahid

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب وسطه عبد المجيد الصليهم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

اللاعب كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير الجاري، وتلقى عدة عروض من المنافسين، لكن ناديه حسم التجديد له حتى صيف عام 2026.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ورغم سعادة عديد النصراويين بالتجديد للصليهم واعتراض قلة لتراجع مستوى اللاعب بعض الشيء إلا أن هذه الصفقة فتحت بابًا آخر من الجدل مع منافسي النصر، إذًا ما علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالأمر؟

الصور التي نشرها النادي العاصمي للإعلان عن التجديد للصليهم كانت سببًا للجدل، إذ ظهر في الخلفية عديد الشركات الراعية، في المقابل ظهرت صور الإعلان عن صفقة الدون بخلفية بيضاء دون أي شركات، رغم أن مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، أكد أن الصفقة تمت بفضل الرعاة ودون دعم مالي من الحكومة.

وهذا يأتي بعد تصريحات محمد الجدعان؛ وزير المالية السعودي، التي خرجت قبل أيام، مؤكدًا أن التعاقد مع رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هو ضمن رؤية المملكة 2030، ليدعم رواية الدعم الحكومي للصفقة. (طالع التفاصيل)

Shahid