شكوك حول استضافة مرسول بارك لمواجهة النصر والهلال

ديربي الرياض بعد غدٍ الإثنين

Shahid

رغم بقاء يومين فقط على انطلاق مواجهة النصر والهلال في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، إلا أن الغموض مازال يُحيط ملعب اللقاء.

المباراة من المقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر، لكن الشكوك مازالت تحيط بجاهزية الملعب في الموعد المحدد.

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مرسول بارك كان قد تحول إلى "منطقة جماهير" خلال كأس العالم قطر 2022 الذي انتهى في الـ18 من الشهر الجاري، ورغم جهد المسؤولين وسعيهم الحثيث لتجهيزه قبل موعد الديربي في الـ26 من ديسمبر إلا أن الوقت قد يُداهمهم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الملعب ربما لن يكون في أفضل حالاته لاستضافة اللقاء الأكبر في الدوري السعودي، ولذا من الممكن نقل المباراة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وأوضحت الصحيفة أن رابطة دوري المحترفين تنتظر ما ستؤول إليه جهود المسؤولين في مرسول بارك لتحديد ملعب اللقاء في الساعات القليلة القادمة.

Shahid