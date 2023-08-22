"شكرًا للسعودية أنقذتنا من مخادع" .. أسطورة ريال مدريد يفتح النار على نيمار

هجوم قوي ضد نيمار بعد انتقاله للهلال السعودي!

SHAHID

مازال النجم البرازيلي نيمار جونيور، يتعرض لانتقادات شديدة حتى بعد مغادرته للملاعب الأوروبية وانتقاله لفريق الهلال السعودي هذا الصيف.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



ورحل نيمار، عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد عدة مواسم شارك فيها مع الفريق ولكن لم يظهر بمستواه المعروف وتعرض لإصابات قوية أبعدته فترات طويلة.

وتحدث بول برايتنر، أسطورة كرة القدم الألمانية ولاعب ريال مدريد السابق عن قرار نيمار بانتقاله لفريق الهلال السعودي وقال خلال برنامج "Blickpunkt Sport" على قناة BR الألمانية :"شكرًا لكم أيها السعوديون على شراء نيمار، أحد أكثر لاعبي كرة القدم مللًا في السنوات الأخيرة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



وتابع: "هو أحد أعظم لاعبي كرة القدم الذين لا يمارسون سوى التمثيل فقط، أنه جرثومة مخادع للغاية لذلك شكراً جزيلاً للسعودية لأننا لم نعد مضطرين إلى تحمله بعد الآن".

وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي لمدة موسمين، براتب خيالي يقدر بحوالي 300 مليون يورو في العامين.

SHAHID