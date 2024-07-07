"شكرًا على المعلومة" .. غضب أنطوان جريزمان بعد تسريب مسددي ركلات ترجيح فرنسا قبل مواجهة إسبانيا!

ركلات ترجيح فرنسا تثير غضب الجماهير قبل مواجهة إسبانيا المنتظرة

عبر أنطوان جريزمان نجم المنتخب الفرنسي عن غضبه الشديد، بعد أن تم تسريب فيديو للاعبي الديوك وهم ينفذون ركلات الترجيح، قبل مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي، ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليًا في ألمانيا.

ونشر حساب قناة "RMC" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يُظهر عددًا من لاعبي منتخب فرنسا، وهم ينفذون ركلات جزاء، استعدادًا لمواجهة إسبانيا.

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وعلى الرغم من أن اللاعبين الذين ظهروا في الفيديو هم بدلاء وليس أساسيين، إلا أن الأمر أثار غضب الجماهير الفرنسية، التي اعتبرت أن هذا الأمر يمنح معلومات مجانية لمنتخب إسبانيا، قبل مواجهته في نصف النهائي.

ورد جريزمان على الفيديو قائلًا: "حسنًا .. عظيم! شكرًا على المعلومة"، في إشارة إلى عدم رضاه عن انتشار جزء مهم من تدريبات فرنسا قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة.

جاء ذلك على الرغم من أن اللاعبين الذين شاركوا في تلك الركلات لن يلعبوها ضد إسبانيا إذا وصل الأمر إلى ركلات الترجيح، حيث تم الأمر أمام جميع الصحفيين خلال الفترة المفتوحة لهم ومدتها ساعة ونصف.

وسيبدأ المنتخب الفرنسي تدريباته المغلقة بداية من اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء، حيث لن يتم السماح لأي شخص الاقتراب أو دخول تدريبات الديوك التي سيكون فيها الاستعدادات النهائية للقاء نصف النهائي.