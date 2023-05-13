شكرًا جزيلًا لكم .. بيب جوارديولا يشتكي من مسابقة غنائية بسبب ريال مدريد!

ضيق الوقت يطارد المدرب الإسباني

خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من أجل الشكوى مرة أخرى من تقويم المباريات قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يلعب غدًا، الأحد، ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي، حيث تم ترتيب مواعيد الجولة وفقًا لتحضيرات مهرجان "Eurovision " الذي يعتبر الحدث الموسيقي الأكبر في أوروبا ويقام بعدة دول مختلفة.

وفي هذا السياق قال جوارديولا عن ازدحام المواعيد بالمؤتمر الصحفي للقاء إيفرتون:"ليس لدينا الكثير من الوقت لمباراة ريال مدريد لأننا نلعب يوم الأحد، شكرًا جزيلًا لكم".

وأضاف:"الأمر كان أولوية حقيقية بالفعل، سنلعب في جوديسون بارك ونحن نتواجد في جميع المسابقات الممكنة، علينا الانتقال من مكان لآخر والتكيف بالشكل المطلوب لكل مباراة، أمامنا 4 مباريات متبقية بالدوري الإنجليزي وعلينا أن نستعد بأفضل شكل ممكن".

يذكر أن مانشستر سيتي يلعب يوم الأحد بسبب استضافة مدينة ليفربول الإنجليزية لمسابقة "Eurovision " الغنائية اليوم السبت، مما يعقد الأمور عليه قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الموقعة التي يحتاج الفريق فيها للخروج بنتيجة إيجابية بعد التعادل 1/1 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الإسباني.