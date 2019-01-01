شكرينيار: لست غاضباً من التعادل أمام روما ولكن شعرت بخيبة أمل

تعادل بين إنتر وروما جاء في مصلحة يوفنتوس

أكد ميلان شكرينيار، مدافع إنتر الإيطالي، أنه شعر بخيبة أمل بعد تعادل فريقه امام روما مساء اليوم.

وتعادل إنتر مع روما سلبياً، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب جوزيبي مياتسا في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

وقال شكرينيار في تصريحات عقبت اللقاء: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد نتيجة اليوم، لقد قدمنا أداءً جيداً وخلقناً فرصاً كافية للفوز، أمام فريق جيد".

وواصل: "لم أكن غاضباً من النتيجة، ولكن خاب آملي وفي بعض الأحيان هذا مفيد في كرة القدم".

وتابع: "في اعتقادي، تحسنا بشكل كبير في الشوط الثاني، بعدما كان يعتمد أسلوبنا على العمق في الشوط الأول".

وحول مباراة الفريق القادمة، أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، قال اللاعب: "برشلونة يلعب دائماً من أجل الفوز، ويجب ان نفعل الأمر نفسه، سنبذل ما في وسعنا للتأهل".

إنتر واصل تصدره لجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، الذي يلعب أمام لاتسيو مساء الغد.