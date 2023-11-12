شكاوى كلوب لا تنتهي .. مدرب ليفربول غاضب من مواعيد المباريات والرعاة!

المدرب الألماني يغضب من جديد!

يستمر يورجن كلوب في الشكوى من مواعيد مباريات فريقه ليفربول، وهذه المرة الدور على مواجهة مانشستر سيتي المقررة بعد فترة التوقف الدولي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد لقاء برنتفورد: "كان علينا أن نتخطى تلك المباراة وقد نجحنا في ذلك بالفعل، الجميع أظهر ردة فعل رائعة، وحققنا المطلوب من المواجهة".

وعن لقاء مانشستر سيتي القادم بعد فترة التوقف الدولي مباشر قال: سنعود ونتدرب مرة واحدة فقط قبل تلك المواجهة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "كيف يمكن أن تلعب مثل تلك المباراة في الـ 12:30 يوم السبت؟ بكل صدق هؤلاء الذين يتخذون تلك القرارات لا يمكنهم الشعور بكرة القدم، هذا ليس ممكنًا".

وأردف: "هناك 30 لاعبًا دلوليًا في صفوف الفريقين، ونجوم أمريكا الجنوبية من المفترض أن يعودوا على نفس الطائرة، لكن علينا أن نتأكد أننا مستعدون".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي وليفربول يحتلان المركز الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا بـ 27 و28 نقطة بالترتيب.