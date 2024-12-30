شقيقه: سالم الدوسري عمل مع مانشيني بهذا المبدأ ولم أتوقع ما فعله في خليجي 26

شقيق قائد المنتخب السعودي: "سالم يعيش أكبر شرف في مسيرته"

تحدث عبدالمحسن الدوسري؛ شقيق سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي والهلال، عن كواليس إصابته بكسور في الوجه وكيفية إعادته للمشاركة في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

التورنيدو عانى قبل أيام من انطلاق البطولة الخليجية في 21 من ديسمبر الجاري من إصابة بكسور خفيفة في الوجه، لكنه رغم ذلك شارك في المباراة الافتتاحية للأخضر أمام البحرين.

عن ذلك يقول عبدالمحسن خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "سالم عنده هدف وطموح ويريد تحقيق الإنجازات، الإصابة كان عائقًا له، وللأمانة لم أتوقع أنه يشارك في خليجي إلا أنه فعل بتوفيق الله، لكنه يعمل على نفسه ويحافظ على صحته، والجهاز الطبي لعب دورًا كبيرًا في مشاركته، وسالم أصبح لدي وعي تام وعالٍ".

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وأضاف: "أتمنى أن يحقق بطولة مع المنتخب، لديه حلم كبير أن يحقق إنجازًا للمنتخب يحسب للسعودية، والثقة الموضوعة به أكبر شرف، الحمد لله".

بسؤاله عن مدى تدخله في بعض الأمور الخاصة بالأخضر وعمل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد برأيه، أوضح شقيق قائد المنتخب السعودي: "سالم لا يتدخل في الأمور الإدارية، لتركيزه في الملعب، لكنهما يتناقشنا في بعض الأمور".

وانتقل للحديث عن فترة المدرب السابق الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي كان يدفع بالدوسري في غير مركزه في المباريات وهو ما أثر على مستواه.. "سالم كان يقول (أتعلم من جميع المدربين ولهم الحق في اللعب بالطريقة التي يريدونها وأنا أتعلم)، الجميل في سالم أنه أصبح ناضجًا".

واختتم بالحديث عن كيفية تعامله مع ثورة التعاقدات من نجوم أوروبا: "وقتها قرر سالم قائلًا (سأكون واحدًا من العوامل لإيصال الرياضة السعودية لتحقيق رؤية 2030)".

يذكر أن التورنيدو يشارك حاليًا مع الأخضر في خليجي 26، إذ يلتقي بالمنتخب العماني غدًا الثلاثاء، حيث دور نصف النهائي.