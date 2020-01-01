شقيق راموس يحدد الموعد المناسب لاعتزال قائد ريال مدريد

العلكة ستتمدد طالما استطعنا تمديدها.

صرح رينيه شقيق ووكيل أعمال سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني أن اعتزال اللاعب داخل ملعب «سانتياجو بيرنابيو» الجديد سيكون رائع بالنسبة له.



وينتهي عقد راموس الحالي في عام 2021 ،ويحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر

كان نجم مدريد قد فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني والعديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه من إشبيلية في عام 2005.

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وقال رينيه في تصريحات لـ"أوندا سيرو": "العلكة ستتمدد طالما استطعنا تمديدها".



وأضاف "اللعب في برنابيو الجديد سيكون الاعتزال المثالي بالنسبة له. جسديًا ، إنه بخير وهو يتسلق الجدران [قبل عودة الدوري الإسباني]".



ومن المقرر استئناف موسم الدوري الإسباني 2019-20 في 11 يونيو بعد تأجيل الموسم في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.



يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة ويتبقى له 11 مباراة مؤجلة .



وقال راموس لموفيستار "إن الانطلاق يحتاج إلى وقت ، والبلد بحاجة إلى كرة القدم كدعم اقتصادي والناس بحاجة إليها كإلهاء".



وتابع "أنا أتوق للتنافس مرة أخرى ، يجب أن نكون منضبطين لكي يصبح الدوري الإسباني طبيعي مرة أخرى ، حتى نتمكن من القضاء على هذا الفيروس.



واختتم "أريد أن أرسل رسالة دعم إلى كل شخص فقد أحد أفراد أسرته ، وسوف نتجاوز هذا الأمر وعلينا أن نتكاتف".



يذكر أن راموس خاض بقميص ريال مدريد 640 مباراة، سجل 91 هدفًا وصنع 38.