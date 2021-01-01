شقيقة رونالدو: كان يجب أن يلقي الشارة على الحكم!

كاتيا أفييرو شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل من جديد بعد واقعة إلقاء شارة قيادة منتخب البرتغال.

أثارت كاتيا أفييرو شقيقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المزيد من الجدل حول واقعة إلقاء شقيقها لشارة قيادة منتخب البرتغال أمام صربيا.

جاء هذا في رسالة مطولة كتبتها عبر موقع "إنستجرام"، وأكدت خلالها أن شقيقها تحلى بالكثير من الصبر ويتلقى انتقادات لا يستحقها، بعد أن ألغى الحكم هدفًا صحيحًا له.

وكتبت كاتيا: "رونالدو هو رمز لتلك الأمة، والبرتغال تعرضت للسرقة بفضيحة، بعد أن سجلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة".

زميله السابق: رونالدو كان ضحية التنمر في مانشستر يونايتد

وأضافت: "رونالدو أظهر بوضوح أن الكرة تخطت خط المرمى، وحتى قبل أن ينهي الحكم المباراة ذهب لغرف الملابس لأنه لم يستحق ذلك".

وأكملت: "رونالدو تغلب عليه غضبه وجعله يبدأ تمردًا أثر على روحه ضد وطنه الذي دافع عنه في الكثير من المناسبات، وألقى بشارة القيادة على الأرض".

وأنهت ما كتبته: "لقد تحلى بالكثير من الأخلاق لأنه كان يجب أن يلقي بشارة القيادة في وجه الحكم والمساعد الخاص به، ثم يخرج البعض لينتقد ما قام به رونالدو، كيف يجرؤون؟".

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد حاليًا لمواجهة لوكسمبورج في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر بالعام المقبل.