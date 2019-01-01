شفاينشتايجر: جوارديولا لم يتسبب في رحيلي عن بايرن ميونخ

تعرف على تصريحات شفاينشتايجر حول سبب مغادرته قلعة البافاري

نفى باستيان شفاينشتايجر، لاعب بايرن ميونخ السابق، وجود أي دور للمدير الفني للبافاري الأسبق، بيب جوارديولا، في رحيله عن الفريق.

شفاينشتايجر غادر بايرن ميونخ في 2015 لينضم إلى مانشستر يونايتد قبل رحيله في 2017 متجهًا إلى شيكاجو فاير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شفاينشتايجر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا، أنا لم أرحل بسبب بيب، وصلت إلى مرحلة سنية معنية وكان يجب عليّ تجربة شيء جديد".

وتابع: "علاقتي بجوارديولا كانت احترافية وهو مدرب رائع وحينما علم بقرار رحيلي عن الفريق جاء وشكرني على فترة تواجدي معهم".

"لم يكن أحد يتوقع أنني سأعود إلى منتخب إسبانيا مرة أخرى، ولا حتى لممارسة كرة القدم، ولكن بعد سنوات من العمل ها أنا هنا" 🗣️



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صاحب الـ 34 عامًا رأى أن فترة المدرب الكتالوني في بايرن ميونخ كانت ناجحة نظرًا لارتفاع سقف طموحات الجمهور والرغبة في الفوز بجميع الألقاب.

وواصل: "أمر رائع رؤية ما يقدمه سيرجي جنابري في الفريق، لقد تطور في أرسنال وفيردير بريمن وكذلك هوفنهايم، أما بالنسبة لساني فلا أعرف إن كان قادرًا حقًا على خلافة فرانك ريبيري من عدمه".

بطل كأس العالم 2014 أشاد بمدرب منتخب ألمانيا، يواكيم لوف، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد من هو أفضل منه لقيادة المانشفت، نافيًا اتخاذه قرار نهائي بموعد اعتزاله كرة القدم.

واختتم: "لقد حقق مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبعد مجيئه قدّم بايرن ميونخ مستويات رائعة ووصل الفريق لأفضل ما لديه مما دفع الجميع لأن يحلم بالفوز بالتشامبيونزليج معه. هذا إنجاز يٌحسب للمدرب لكونه رفع سقف الطموحات".

جدير بالذكر أنّ جوارديولا تولى تدريب بايرن ميونخ بين 2013 حتى 2026 وحقق لقب الدوري الألماني 3 مواسم على التوالي.