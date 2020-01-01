شفاء مهاجم ريال مدريد من كورونا، واختبار وحيد يفصله عن العودة

نجم ريال مدريد ماريانو دياز يتحسن، ويحتاج لاختبار إضافي للتأكد من الشفاء من فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن شفاء اللاعب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد من فيروس كورونا، الذي تعرض له قبل حوالي 11 يومًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب خضع لمسحة جديدة كانت نتيجتها سلبية للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة.

ويحتاج اللاعب في الوقت الحالي للراحة لعدة أيام قبل أن يخضع لمسحة أخرى تؤكد انتهاء الفيروس في جسده وتكوينه للأجسام المضادة.

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وكان ريال مدريد قد أعلن قبل حوالي 11 يومًا عن تعرض ماريانو دياز لفيروس كورونا، وتم عزل اللاعب صحيًا في منزله.

وأمضى دياز فترة إجازة بعيدًا عن ريال مدريد قبل أن يعود ويخضع للاختبارات التي أثبت إصابته، مما أبعده عن استعدادات الفريق للعودة للمباريات.

ويخوض ريال مدريد اليوم مواجهة هامة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ريال مدريد التاريخي سانتياجو برنابيو.