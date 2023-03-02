شغب متواصل لجوزيه مورينيو.. ضحية جديدة للمدرب البرتغالي عمره 14 سنة!

انتقل جدل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، من ملاعب الكبار إلى ملاعب الناشئين؛ فالمدرب متهم بإطلاق صيحات استهجان ضد لاعب عمره 14 سنة وأمر ناشئي روما بإدعاء الإصابة لإضاعة الوقت.
حضر مورينيو مع نجم فريقه الأرجنتيني باولو ديبالا، يوم الأحد الماضي، مباراة روما تحت 14 سنة ضد جاره لاتسيو في ديربي شباب العاصمة الإيطالية.
حضور مورينيو لم يمر مرور الكرام بل ترك جدلًا مصاحبًا له أينما ارتحل؛ كتبت صحيفة Il Messaggero أن جوزيه أطلق صافرات استهجان ضد لاعب لاتسيو، ألكسندرو ميلو، حينما كان يتقدم لتسديد ركلة جزاء.
لم يكتف مورينيو، الذي تجاوز الستين من عمره يناير الماضي، بذلك بل بحسب الصحيفة الإيطالية طالب شباب روما بإضاعة الوقت وهم متقدمين بهدفين لهدف.
الأمر اشتعل بينه وبين مدرب لاتسيو تحت 14 سنة والذي يُقال وجه لجوزيه بضعة كلمات بسبب تصرفاته: "ليس هكذا تصبح مدربًا".
وسيغيب المدرب البرتغالي عن مباراتي فريقه روما أمام يوفنتوس وساسولو؛ بعد إيقافه لمباراتين على خلفية طرده في خسارة فريقه من كريمونيزي في الدوري 2-1 ودخوله لغرف ملابس الحكام.
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