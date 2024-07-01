"شعور غريب".. توني كروس يُودع كرة القدم وريال مدريد بصورة معبرة

لاعب الوسط الألماني أعلن اعتزاله كرة القدم

عاش توني كروس أمس الأحد يومه الأخير كلاعب لريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق وإعلانه عدم تجديده واعتزال كرة القدم نهائيًا، وقد وصف مشاعره تجاه الحدث بالغريبة.

موسم 2023-2024 كان التاسع لصاحب الـ34 عامًا مع الفريق الإسباني الذي انضم له صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، وقد حقق معه كل الألقاب الممكنة وأبرزها خماسية دوري أبطال أوروبا.

كروس، الذي يخوض حاليًا مع منتخب بلاده ألمانيا غمار بطولة يورو 2024 وقد وصل إلى دور الـ8 حيث سيُواجه إسبانيا، نشر صورتين عبر حسابه على إنستجرام، الأولى وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي والثانية تجمع بقية الكؤوس التي فاز بها.

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وقد كتب معلقًا "الصورة الأولى تُظهر الشيء المفقود في الثانية. اليوم رسميًا كان آخر يوم لي كلاعب لريال مدريد. شعور غريب لكني سأظل دومًا ممتنًا إلى ريال مدريد".

يُشار إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي كان قد أكد أن أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة لكروس في يناير القادم حال غير رأيه وأراد العودة للملاعب.