شعر بالتعب .. جريزمان يكشف السر الحقيقي وراء انتقال جواو فيليكس إلى برشلونة!

جريزمان يكشف عن سبب رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة...

يقدم أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، مستويات مميزة هذا الموسم، وجعلته من أهم نجوم فريقه، والآن يستعد لمواجهة مختلفة عندما يلعب أمام برشلونة فريقه القديم، على ملعب مونتجويك.

وقبل السفر إلى برشلونة، لمواجهة الفريق الكتالوني، تحدث جريزمان عن وقته في الفريق الكتالوني، وسلط الضوء على جواو فيليكس، لاعب البلوجرانا، وسبب رحيله عن أتلتيكو والانضمام إلى برشلونة.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة موفي ستار: "عندما تصل إلى أتلتيكو مدريد، فأنت ترى المدرب وشكل التدريبات، وتتأقلم، وقد لا تسير الأمور في صالحك".

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وأضاف: "جواو عمل بشكل رائع وقدم في بعض الأوقات أداءً جيدًا للغاية، ولكن جاء عليه وقت شعر فيه بالتعب، ولم يعد يستطيع رؤية نفسه هنا بعد الآن، ولهذا السبب بذل جهدًا والنادي بذل جهدًا أيضًا ليرحل".

ويحل أتلتيكو مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، مساء الأحد القادم، على ملعب مونتجويك.

جدير بالذكر أن جريزمان هذا الموسم شارك في 18 مباراة بكل البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا، بينما شارك فيليكس مع برشلونة في 16 مباراة بكل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.