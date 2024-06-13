"شعري أصبح رمادياً!" .. إبراهيموفيتش يوضح دوره الجديد مع ميلان

النجم السويدي يتحدث في مؤتمر صحفي

نظم ميلان مؤتمراً صحفياً للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صباح الخميس ناقش فيه كواليس عودته للعمل مع النادي بمنصب إداري عقب اعتزاله كرة القدم.

وعاد "إبرا" قبل ستة أشهر لميلان بتوليه منصب استشاري مع الإدارة الحالية بقيادة جيري كاردينالي وشركة "ريد بيرد" المالكة للعملاق الإيطالي.

وقال السويدي: "ما هو دوري بالظبط؟ الأمر بسيط، أنا شريك تنفيذي لريد بيرد، ليس دور لرجل واحد ولكن أعمل مع فورلاني ومونكادا وكل شخص له مسؤولياته".

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وأكمل: "قبل بداية المغامرة تحدثت مع جيري وناقشنا الأمور وشرحت له رغبتي في مشروع للفوز وأنني هنا سأفوز، قالي لي مرحباً بك معنا".

وأردف إبراهيموفيتش: "ست شهور من العمل في ميلان وبدأ شعري يظهر فيه اللون الرمادي! هدفي هو أن يعود ميلان لتحقيق الألقاب، ليس فقط في إيطاليا ولكن في أوروبا لأن هذا من شيم النادي".

وأعلن إبرا تعيين باولو فونسيكا مدرباً لميلان الموسم المقبل، وبرر القرار وعدم السعي وراء مدرب نابولي الجديد أنطونيو كونتي لأن النادي أراد مدرباً وليس مديراً، كما أكد بقاء الثلاثي مايك مينيان، تيو هيرنانديز، ورافائيل لياو مع الروسونيري وعدم بيعهم.