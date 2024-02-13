"شعرت بصدمة كبيرة".. زوجة لاعب برشلونة تضغط عليه للعودة إلى إنجلترا!

7 أشهر كانت كفيلة لاعترافها بالحنين إلى مانشستر

اعترفت سارة جوندوجان، زوجة اللاعب الألماني أنها تفتقد الحياة في إنجلترا، بعد انتقال اللاعب المفاجئ إلى برشلونة الصيف الماضي بصفقة بيع نهائي.

وكانت "سارة"، وهي عارضة أزياء ومقدمة برامج، قد انتقدت قبل 7 أشهر فقط الطعام المعروض في مدينة مانشستر، ووصفته بأنه "فظيع"، لكنها خرجت الآن لتؤكد أنها أصبحت تحب الحياة في إنجلترا، بعدما انتقلت للعيش في إسبانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "دايلي ميل"، قالت شريكة جوندوجان: "عندما كنت في مانشستر، كانت حياتي كلها (في الأصل) تدور حول كرة القدم. كل أصدقائي والأشخاص الذين التقيت بهم من خلال زوجي، وبعد ذلك لم يكن لدي أي علاقة بكرة القدم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "أنا شخصية اجتماعية. لذلك استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني كونت صداقات وكان الأمر لطيفًا حقًا. بعد تكوين صداقات، كنت سعيدة حقًا. كانت لدي صداقات خاصة بي الحياة والروتين في مانشستر ولدي أحد أفضل أصدقائي هناك."

وتابعت سارة: "على مر السنين، كنت أرى أصدقاءً ينتقلون، لذا فهو شيء موجود دائمًا في كرة القدم، وفجأة تتلقى مكالمة هاتفية منهم لإخبارك أنهم ذاهبون إلى بلد آخر، لكنني لم أتخيل أننا سنكون كذلك وقتها شعرت بصدمة كبيرة".

وختمت: "إنه أمر محزن دائمًا، خاصة لأنك تكوّن صداقات، وتكون سعيدًا في مكان ما، وتبني حياتك ثم يتعين عليك ترك كل الأشخاص الذين تحبهم، بدأت أستمتع بكل شيء وأنا أفتقد مانشستر الآن نوعًا ما".