شعرت بالندم بالانتقال إلى السعودية؟ رد مفاجئ من هندرسون!

هل ندم هندرسون على تجربة الاتفاق؟

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أكد الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب وسط الاتفاق السابق وأياكس الهولندي الحالي، على أن قرار رحيله عن السعودية كان لأسباب كروية فقط، ولا توجد أسباب أخرى.

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ورحل هندرسون عن الاتفاق، للانتقال إلى أياكس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما قضى 6 أشهر فقط في صفوف النواخذة.

وقال هندرسون خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه في أياكس: "في بعض الأحيان قد لا تسير الأمور بشكل جيد في كرة القدم، ولكنني شعرت بأن قرار الانتقال إلى أياكس هو الأفضل لي ولمسيرتي وعائلتي، وإذا شعر أحد بالانزعاج من هذا القرار فأنا أعتذر".

وبعد أسئلة من جانب الصحفيين عن شعوره بالندم للانتقال إلى السعودية، قال هندرسون: "لن أقول كلمة واحدة سيئة عن السعودية، لأنني تعلمت الكثير هناك وكانت التجربة مميزة ورائعة".

اللاعب الإنجليزي أضاف: "لن أتفوه بأي كلمة سيئة عن الناس هناك أو عن النادي والدوري، ولكن الناس هناك كانوا يعملون حتى أرتاح أنا وعائلتي، وأمتلك أصدقاء في السعودية، وسأبقى على تواصل معهم مدى الحياة".

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واختتم جوردان تصريحاته قائلًا: "لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها، ولكن في النهاية رحلت بشروط مُرضية للجميع".

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