أثار نادي فينورد الهولندي حالة جدل بين جماهيره، بعد الإعلان عن الشعار الجديد لفريق كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فينورد على منصة "X" (تويتر سابقًا)، صورة الشعار الجديد للنادي مع التعليق "شعار جديد لفينورد".

وفجر الشعار الجديد سخرية الجماهير في التعليقات، حيث لم يختلف في أي شيء تقريبًا عن الشعار القديم، كما استعرضت الجماهير تاريخ تطور شعار النادي والذي لم يتغير بشكل كبير.

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وجاء أحد التعليقات الساخرة كالتالي: "حسنًا، يبدو جيدًا. ولكن ماذا عن القمصان. هل سيتم تغيير الشعار عليها، لأن أولئك الذين اشتروا بالفعل القمصان، لديهم الآن شعار قديم عليهم؟!".

وعلق حساب آخر: "الشيء الوحيد الذي تغير هو أن الشريط الذهبي الذي يمر عبر الحرف الكبير "F" في الشعار لم يعد موجودًا. بالإضافة إلى ذلك، وضع فينورد نفس الحرف "F" في المنتصف قليلاً".

يذكر أن فينورد كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الهولندي في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بعد صراع شرس مع البطل أيندهوفن الذي حسم اللقب بفارق 7 نقاط في نهاية السباق.