شر البلية ما يضحك.. رحيم ستيرلينج: "المؤخرة الكبيرة" وجه الشبه الوحيد بيني وبين هازارد!

منذ رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن صفوف تشيلسي، لم يجد "البلوز" جناحًا أيمن يغطي مكانه بالجودة التي امتلكها اللاعب الذي يقبع الآن في "ثلاجة ريال مدريد".
أحد الحلول التي بحث من خلالها عن تعويض هازارد كان الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج الذي حصل على توقيعه من مانشستر سيتي من بداية الموسم الحالي.
ستيرلينج لم يستطع سد الخانة، وتعرض لانتقادات عديدة من مشجعي البلوز على مدار الموسم، وتم جلب ميخايلو مودريك ليتشارك معه المركز أيضًا.
تحدث بنفسه عن أنه لا توجد مقارنة بينه وبين هازارد في أي شيء، حين سئل عبر قناة "يوتيوب" الرسمية الخاصة بنادي تشيلسي، فأجاب: "لا.. لا توجد أي أوجه تشابه بيننا.. ربما المؤخرة الكبيرة فقط!".
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