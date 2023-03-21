شر ارتاحت منه إسبانيا وبشرى للدوري الإنجليزي.. إصابة إرلينج هالاند!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Erling Haaland NorwayGetty
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هل يغيب عن مباريات البريمييرليج؟

قبل مواجهة إسبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، تعرض النرويجي إرلينج هالاند إلى إصابة ستغيبه عن مباراتي منتخب النرويج أمام كل من إسبانيا وجورجيا.

"الشر الذي ارتاحت منه إسبانيا بغياب هداف الدوري الإنجليزي سيكون عامل ارتياح لكتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى برفقة "لا روخا" بعد رحيل المدرب لويس إنريكي عن الماتادور.

وأفاد بيان الاتحاد النرويجي لكرة القدم بأن هالاند تعرض لإصابة في مباراة بيرنلي أكدت الفحوصات الطبية أنها ستغيبه عن مباراتي إسبانيا وجورجيا.

الإصابة على مستوى الفخذ ومن المتوقع أن يعود منها النجم النرويجي بعد التوقف الدولي بشكل اعتيادي إلى مانشستر سيتي على أن يكمل برنامجه التأهيلي في النرويج إلى حين انتهاء فترة التوقف الدولي.

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  • 11%كيليان مبابي
  • 16%فيكتور أوسيمين
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